Potenza: patenti ritirate, alcol e droga. Ecco l’attività dei Carabinieri in provincia

Con una pianificazione attenta e l’impiego efficace delle risorse, il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza continua ad intensificare l’attività di controllo grazie alla capillare presenza delle Compagnie e delle Stazioni Carabinieri presenti sul territorio.

In occasione del Ferragosto, nelle giornate del 14 e del 15, i Carabinieri delle Compagnie dipendenti, con la collaborazione di alcuni reparti di specialità, hanno effettuato mirati servizi straordinari di controllo tesi a contrastare ogni tipo di illiceità, con particolare riferimento alle violazioni in materia di stupefacenti, contrasto alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche e violazioni alla circolazione stradale.

In tale contesto, pur assicurando la propria presenza a tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica in tutti i numerosissimi eventi civili e religiosi che si sono succeduti in provincia, è stata ulteriormente rafforzata la vigilanza sulle strade comunali e statali e nei luoghi di aggregazione, compresi i principali esercizi pubblici.

A conclusione delle attività, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà 7 persone di cui 4 per guida in stato di ebbrezza, 1 per evasione, 1 per porto abusivo di strumenti atti ad offendere, 1 nell’ambito di controlli in materia di lavoro e sicurezza oltre ad aver segnalato 13 persone alla Prefettura di Potenza per uso personale di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono stati controllati 281 veicoli, identificate 373 persone, sequestrati 6 grammi di hashish, 4 di marijuana e una pianta di cannabis, ritirate 3 patenti di guida, 2 documenti di circolazione, sequestrate 2 autovetture per la successiva confisca, elevati 31 verbali per contravvenzioni al CdS per più di 6000 €uro, sottoposti a controllo decine di persone gravate da misure restrittive, di sicurezza e socialmente pericolose, nonché esercizi pubblici e aziende, specie quelle attive con lavoratori stagionali.

Per i deferiti in stato di libertà si ricorda vigere la presunzione di non colpevolezza e che gli accertamenti investigativi sono stati sviluppati nella fase delle indagini preliminari in attesa di passare al vaglio giurisdizionale durante il processo, in contraddittorio con la difesa.

La sinergia tra controlli rigorosi e presenza attiva sul territorio, avvalendosi dell’insostituibile lavoro delle Compagnie e delle Stazioni Carabinieri della linea territoriale dell’Arma, con il prezioso supporto dei reparti di specialità, continua a costituire una strategia fondamentale per i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, quotidianamente impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini dell’intera provincia.