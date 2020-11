Potenza, lavoratori in protesta: famiglie costrette a vivere con 5000 euro all’anno! Ecco cosa sta succedendo

Martedì 17 novembre, i lavoratori ex reddito minimo di inserimento ed ex mobilità saranno in presidio davanti al Palazzo della Giunta regionale, in viale Verrastro a Potenza, a partire dalle ore 16:00.

Spiegano i segretari generali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, Vincenzo Cavallo, Vincenzo Esposito e Gerardo Nardiello:

“Il presidio si è reso necessario a seguito della decisione della Regione Basilicata di ridurre le giornate lavorative da 102 a 85.

Si tratta spesso di famiglie monoreddito, che sarebbero costrette a vivere con cinquemila euro all’anno ed è inaccettabile, specie in un momento come questo.

Si tratta di una platea di 800 lavoratori e di un comparto strategico per la cura ambientale e il dissesto idrogeologico”.

