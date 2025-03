Potenza, lavori di riqualificazione della Palestra Coni e della Scuola Torraca: queste le ultime notizie

Questa mattina, nella seduta congiunta della terza e della quinta Commissione consiliare, presiedute rispettivamente dagli avv.ti Giampiero Iudicello e Attilio Giuliani, sono stati auditi il sindaco Vincenzo Telesca, gli assessori ai Lavori Pubblici e alla Programmazione Enrico Torlo e Loredana Costanza, il dirigente Giuseppe Romaniello e il RUP Ing. Stefano Viggiano.

Sottolinea il Comune di Potenza:

“È stata l’occasione per fare il punto sull’iter procedimentale dei progetti di riqualificazione della Palestra Coni e della Scuola Torraca, partiti durante la scorsa consiliatura.

In particolare, a seguito del mancato rispetto dei termini inizialmente previsti dal PNRR (i.e. 31 dicembre 2023), a causa di una progettazione più onerosa rispetto ai finanziamenti previsti, è stato necessario rimodulare i progetti al fine di non perdere i finanziamenti.

Si tratta di due progetti di fondamentale importanza per la Città, per i quali è stato richiesto un ingente sforzo agli uffici e ai progettisti, che hanno dovuto – in tempi brevissimi (circa quaranta giorni) – adeguare i progetti per rientrare nelle tempistiche previste dal Codice degli Appalti e poter andare a gara.

Solo dal mese di gennaio, infatti, il Ministero ha comunicato la conferma dei finanziamenti con scadenza, per il completamento delle procedure, al 31 marzo, termine previsto per la contrattualizzazione del soggetto aggiudicatario”.

Ha dichiarato il Sindaco:

“Siamo fiduciosi che tutti gli sforzi posti in essere da questa Amministrazione e dagli uffici possano essere ripagati e poter così restituire, ai cittadini, due importanti contenitori per la Città di Potenza.”