Potenza: Le Vibrazioni, una delle band italiane più longeve, in concerto in provincia! Ecco i dettagli

Prosegue per tutta l’estate il tour de Le Vibrazioni che tornano dal vivo dopo aver pubblicato, il 15 aprile per Artist First, “VI” il loro nuovo lavoro discografico che contiene il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo.

“VI” è stato pubblicato anche in versione vinile limitata autografata (https://musicfirst.it/VI) il 6 maggio ed è un EP nel quale Le Vibrazioni hanno deciso di concentrare sei brani che raccontano, in mondo chiaro, una presa di posizione sonora e dove emerge l’animo più viscerale della band che presenta un sound compatto e in continua evoluzione.

E’ un lavoro analogico, energico, con suoni ruvidi ma che non trascura le parte poetica e melodica.

Le canzoni sono infatti racconti di frammenti di vita vissuta e di quelle cicatrici che rimangono indelebili sulla pelle.

Cicatrici di cui Le Vibrazioni vanno fieri perché sono segni di amore e di evoluzione da cui ripartire per andare oltre.

In attesa del tour autunnale, che partirà il 1° ottobre dal Fabrique di Milano, Le Vibrazioni tornano dal vivo questa estate con un nuovo tour estivo.

Di seguito il calendario dei concerti:

29/08 – GRUMENTO NOVA (PZ);

01/09 – GROTTAGLIE (TA);

17/09 – IRSINA (MT).

Le Vibrazioni, formate da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, sono una delle band italiane più longeve con oltre 20 anni di carriera.

Hanno all’attivo 5 album che contano complessivamente più di un milione di copie vendute.

Nel 2019 hanno girato l’Italia con 80 concerti, davanti a un totale di oltre 600 mila persone, compreso un live speciale al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

A fine 2021 hanno portato nei teatri il tour “IN ORCHESTRA di e con BEPPE VESSICCHIO” con cui hanno incontrato, per la prima volta, la musica classica in un nuovo viaggio musicale.

Nel 2022 Le Vibrazioni tornano per la quarta volta al Festival di Sanremo, in gara nella sezione Campioni con il brano “Tantissimo” contenuto nel nuovo lavoro discografico “VI”, pubblicato ad aprile da Artist First.

Le Vibrazioni torneranno dal vivo nel 2022 con un nuovo tour e saranno il 1° ottobre in concerto al Fabrique di Milano.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)