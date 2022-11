Potenza, Lega: “A lavoro per strade sicure, nuovi posti di lavoro e un commissario straordinario per Bucaletto”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della consigliera Comunale candidata al Senato della Repubblica, Stefania Polese:

“La nomina di Pasquale Pepe rappresenta il riconoscimento del lavoro di tutta una classe dirigente.

La Lega di Basilicata, dopo il risultato elettorale che l’ha vista prima, dalla Romagna in giù, per consensi, ottiene quanto gli era dovuto.

Con Pepe si corona il percorso che vede, finalmente, un lucano come segretario del nostro movimento.

Le sfide che ci attendono sono commisurate alle migliaia di consensi che abbiamo portato a casa, tra tante difficoltà, alle scorse elezioni politiche.

Al fianco di Pasquale Pepe mi sono impegnata in una campagna elettorale che ci ha consentito di stare dove ci piace, tra la gente.

Per la nostra gente continueremo a lavorare, con un arma in più.

Le infrastrutture rappresentano una della criticità della Basilicata ma con il consigliere del ministro Salvini avremo spazio per tutte le nostre richieste.

E’ il tempo di restituire alla Basilicata strade sicure come avevamo promesso e infrastrutture per creare nuovi posti di lavoro.

Confidiamo, nel ministro Salvini e in Pepe per centrare tutti gli obiettivi fissati, anche quello di un commissario straordinario per il quartiere di Bucaletto.

Infine, tra addii e ripetute autosospensioni, ci aspettiamo dal nuovo segretario regionale il polso e la schiena dritta per concludere la stagione dei transfughi e aprire una nuova era per le Lega di Basilicata”.

