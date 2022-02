Potenza, l’Esercito incontra online gli studenti lucani: i dettagli

Nei giorni scorsi, nella caserma De Rosa di Potenza, sede del Comando Militare Esercito “Basilicata”, hanno avuto luogo, per il 2022, diverse videoconferenze scolastiche di orientamento e informazione, rivolte agli studenti lucani.

In particolare, l’Info Team del Comando, utilizzando gli stessi strumenti previsti per la DAD (Didattica a Distanza), ha incontrato “on line” circa 130 alunni dell’Istituto “De Riso” di Lagonegro (PZ).

Dopo aver illustrato i compiti e le peculiarità della Forza Armata, si è parlato delle diverse opportunità concorsuali e professionali offerte dall’Esercito con i relativi profili di carriera, dal concorso per l’Accademia di Modena a quello per Allievi Marescialli, dal concorso per le Scuole militari, “Nunziatella e Teuliè” a quello per Volontari in ferma prefissata di un anno.

Notevole l’interesse e la curiosità mostrati dagli studenti che hanno posto numerose domande sui percorsi di arruolamento e sui profili professionali.

Al termine dell’incontro, i Dirigenti scolastici hanno ringraziato l’Esercito per la preziosa opportunità offerta agli studenti e per l’essere sempre al fianco dell’intera comunità.

Gli incontri “on line” proseguiranno fino alla fine dell’anno scolastico.

"Quest'attività, voluta dallo Stato Maggiore dell'Esercito, come ha affermato il Colonnello Maddaluno, Comandante del Comando Militare Esercito "Basilicata", rappresenta un valore aggiunto e un'opportunità preziosa per molti giovani che, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia tutt'ora in atto, possono ugualmente conoscere i possibili sbocchi occupazionali e professionali che l'Esercito mette loro a disposizione".

