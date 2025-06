Il Comune di Potenza ha dichiarato il lutto cittadino per la scomparsa dell’Assessore Enrico Torlo, venerdì 13 giugno, durante la Celebrazione delle Esequie, in programma in Cattedrale alle ore 10,30.

Camera ardente dalle ore 17 di giovedì 12 giugno 2025, nella Sala delle Commissioni, Palazzo del Consiglio comunale, piazza Matteotti.