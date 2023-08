Potenza, malamovida nel centro storico: più telecamere, multe, 3 denunce e 2 arresti. Queste le ultime notizie

Stamane il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per illustrare, nella sala Italia del Palazzo del Governo, i risultati di un mese e mezzo di servizi interforze “ad alto impatto” nel centro storico del capoluogo, per il contrasto alla vendita a minori di bevande alcoliche ed allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti.

Presenti, insieme con i vertici territoriali delle Forze di Polizia, il Sindaco di Potenza, oltre al rappresentante dell’Amministrazione provinciale.

I servizi straordinari effettuati in sette fine settimana, dalla metà di Giugno alla fine di Luglio, su espresso atto di indirizzo del Prefetto, sono stati finalizzati ad un potenziamento dell’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni delittuosi nelle vie del centro storico, con il massimo coordinamento delle Forze di Polizia, affiancando a quelle territoriali a competenza generale anche la Guardia di Finanza per i servizi di competenza, unità di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine ed unità della Polizia locale.

I dispositivi interforze messi in atto hanno consentito il controllo con finalità di prevenzione di 575 persone, di 58 esercizi commerciali, identificando 232 clienti con più di 18 anni e 84 con meno di 18 anni, con l’applicazione di 9 sanzioni amministrative per violazioni in materia di I.V.A. e di abbonamento alle radioaudizioni, di 6 sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 309/1990 per consumo di sostanze stupefacenti, di 3 denunce e di 2 arresti ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990 per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Ha dichiarato il Prefetto Campanaro, commentando i dati:

“Voglio ringraziare tutti gli operatori delle Forze dell’ordine e della Polizia locale impegnati nei servizi straordinari effettuati in queste settimane per dare piena sicurezza ai cittadini, assicurando immediatezza di risposta in casi isolati di malamovida.

Ribadisco che, alla intensificazione delle attività di vigilanza e controllo, è necessario che si affianchi e strutturi un’azione più ampia che vada alle radici del fenomeno del malessere giovanile, con una metodologia allargata a tutti i possibili portatori d’interesse e con percorsi condivisi, come stiamo facendo all’interno del tavolo prefettizio incaricato di elaborare un documento programmatico, di prossima presentazione.

E’ questa la linea tracciata dal Ministro dell’Interno con direttiva del 15 Dicembre 2022, ripresa nei giorni scorsi dal Capo di Gabinetto Prefetto Sempreviva”.

Nella direzione del potenziamento del controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, il Prefetto ha poi rimarcato l’importanza strategica del sistema di videosorveglianza, con l’installazione di 22 telecamere (11 nel centro urbano e 11 nelle contrade), per le quali il Ministero dell’Interno ha recentemente assicurato un finanziamento di € 250.000,00, nell’ambito del P.O.C. – Programma Operativo Complementare “Legalità 2014-2020”.

A queste, il Comune di Potenza, con delibera di Giunta del 20 Luglio scorso, ha deciso di aggiungere altre 17 telecamere nei punti cittadini oggetto di sopralluogo congiunto con le Forze di Polizia, implementando sotto il profilo preventivo il livello di sicurezza cittadino.

“Esprimo piena soddisfazione per la decisione di ampliare il sistema cittadino di videosorveglianza, per rendere la città di Potenza ancora più sicura, avendo già un indice di delittuosità tra i più bassi d’Italia.

Ed infatti, i dati sull’andamento complessivo della criminalità evidenziano, alla fine del 2022, un decremento del 18% del totale dei delitti rispetto al 2019, anno di benchmark, considerata la pandemia degli anni 2020/21, ma la flessione è ancor più evidente nei primi sette mesi del 2023 ed è pari a -28,1% rispetto allo stesso periodo del 2019”, ha commentato il Rappresentante del Governo a margine del parere favorevole espresso dal Comitato sul nuovo progetto di videosorveglianza presentato dal Comune di Potenza.

In chiusura di Comitato, il Prefetto Michele Campanaro ed il Vice Sindaco del Comune di Maratea Alessandro Collutiis hanno firmato il Protocollo d’intesa “Spiagge Sicure – Estate 2023”, finalizzato al rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale lungo il litorale marateota.

La sottoscrizione segue all’ultima direttiva del Gabinetto del Ministro dell’Interno, con cui viene stabilito di riservare una quota delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana per il finanziamento di progettualità locali finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione.

In quest’ottica, il Comune di Maratea, tra le località a maggior flusso turistico a livello nazionale, sulla base del numero delle presenze nelle strutture ricettive secondo i dati ISTAT del 2021, ha presentato uno specifico progetto che, acquisito il parere favorevole del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato oggi ammesso al finanziamento ministeriale, per l’importo di € 33.333,33.

Il progetto presentato dal Comune di Maratea troverà attuazione nel periodo dal 5 Agosto al 10 Settembre prossimo, interessando le zone di Castrocucco, di Maccarro, di Santa Teresa, della Spiaggia Nera, di Fiumicello e di Acquafredda.

Ha dichiarato conclusivamente il Prefetto:

“Apprezzo l’attenzione dimostrata dal Comune di Maratea, che ha presentato un progetto di qualità per rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale sul proprio litorale.

Alla sensibilità degli amministratori locali, il Ministero dell’Interno ha prontamente risposto, assicurando un importante sostegno finanziario che si rivolge a territori, come Maratea, a forte vocazione turistica, potenzialmente esposti a situazioni di illegalità”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)