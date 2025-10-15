Potenza, maltrattamenti sui bambini in asilo: “non si può restare in silenzio di fronte a episodi di tale gravità”. La richiesta

I Consiglieri Comunali di Opposizione del Comune di Potenza hanno presentato un’interrogazione indirizzata al Sindaco e all’Assessore alle Politiche Sociali, chiedendo chiarimenti in merito ai presunti episodi di maltrattamento verificatisi presso un asilo nido cittadino gestito in convenzione dalla Cooperativa Il Melograno.

“L’iniziativa nasce dalla profonda preoccupazione per quanto emerso dalle indagini della Procura della Repubblica, che hanno portato alla sospensione di tre educatrici in servizio nella struttura.

Un episodio grave, che coinvolge bambini di età inferiore ai tre anni e che ha scosso l’intera comunità potentina, richiamando il dovere delle istituzioni di garantire il massimo livello di tutela, vigilanza e trasparenza..

Nell’interrogazione, i Consiglieri chiedono di conoscere quali misure il Comune di Potenza abbia già adottato per assicurare i controlli e la vigilanza sulla struttura educativa gestita dalla cooperativa convenzionata e quali provvedimenti l’Amministrazione comunale intenda intraprendere a seguito dei fatti emersi, al fine di tutelare i minori e rassicurare le famiglie.

I Consiglieri sottolineano come il Comune, in qualità di ente titolare del servizio educativo, abbia il dovere giuridico e morale di garantire che le strutture per la prima infanzia operino nel rispetto degli standard più elevati di sicurezza, professionalità e idoneità del personale, esercitando una costante attività di vigilanza e prevenzione.

Non si può restare in silenzio di fronte a episodi di tale gravità.

Il Comune deve dimostrare con i fatti di essere vicino ai bambini e alle loro famiglie, adottando tutte le misure necessarie a ristabilire fiducia, trasparenza e serenità nella comunità.”

Così scrivono i Consiglieri Comunali Fratelli d’Italia – Carmen Galgano, Antonio Vigilante, Fanelli Sindaco – Francesco Fanelli, Forza Italia – Antonella Vaccaro, Lega – Alfonso Nardella, Noi Moderati – Massimiliano Di Noia, Italia Viva – Orgoglio Lucano – Bruno Saponara, Potenza Civica – Vincenzo Aiello, Gruppo Misto – Antonella Tancredi.