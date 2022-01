Aacquedotto Lucano comunica che a Potenza, per consentire il collegamento della nuova condotta, l’erogazione idrica sarà sospesa, dalle 09:30 del 28/01/2022 fino alla fine dei lavori, in Via Luthuli.

Facciamolo sapere ai residenti, perché possano gestire al meglio il disagio.a

a

