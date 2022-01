Potenza-Melfi, continuano gli interventi: ecco le modifiche alla circolazione

Proseguono gli interventi di Anas (Gruppo FS Italiane) per la sostituzione dei giunti di dilatazione sulla strada statale 658 “Potenza Melfi”.

A questo proposito Anas informa gli automobilisti:

“Da Giovedì 27 Gennaio fino al 25 Febbraio sarà interessato il tratto compreso tra i km 51 (innesto con la SS658dir “Melfi – Sata”) ed il km 58,900 (innesto con la SS655 “Bradanica”).

Dal 31 Gennaio fino al 18 Febbraio, sarà interessato dai lavori il viadotto “Strascinati” tra il km 30,553 ed il km 30,800.

L’intervento si inserisce nell’ambito degli interventi di manutenzione dei viadotti situati lungo la strada statale 658 Potenza-Melfi avviati lo scorso Ottobre per un importo di 28 Milioni di euro.

Per garantire la sicurezza per l’utenza e per il personale di cantiere, il transito sarà regolato a senso unico alternato regolato da impianto semaforico”.

