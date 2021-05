Potenza-Melfi: proseguono i lavori lungo questo tratto! Ecco le modifiche alla circolazione

Anas, in una nota, comunica:

“Proseguono i lavori di manutenzione programmata per la nuova pavimentazione lungo la strada statale 658 ‘Potenza-Melfi’, in provincia di Potenza.

L’intervento, per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro, riguarda anche l’impermeabilizzazione dei viadotti ed il rifacimento della segnaletica orizzontale lungo un tratto di strada entrato a far parte delle competenze di Anas a fine 2018 (precedentemente ex SP148 ‘Melfi-Ofanto’).

In particolare, per l’avanzamento delle attività è chiuso – fino al prossimo 13 agosto – il tratto compreso tra il km 50,500 (dall’immissione sulla SS658/dir) al km 58,900 (innesto con la SS655 “Bradanica”).

Lungo la tratta, in accordo con la Polizia Stradale Locale, resta garantito il passaggio per il transito locale, per le attività produttive esistenti in loco e per i mezzi di soccorso.

La circolazione viene deviata con indicazioni in loco”.

