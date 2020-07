Potenza-Melfi: sfiorato incidente perché non si rispetta il rosso ai semafori! È successo anche a voi?

Impatto sfiorato sulla Potenza-Melfi.

Abbiamo sentito parlare spesso del viadotto Scescio di Barile, definito “Ponte del Diavolo, e di coloro che, nel percorrerlo, non rispettano il semaforo che ne regola il doppio senso alternato.

Problema identico si è verificato più volte anche lungo il tratto che intercorre tra Rionero e la galleria immediatamente dopo Barile, interessato dal rifacimento del manto stradale.

Poco fa l’ultima segnalazione: questa mattina un automobilista ha deciso di immettersi sull’unica corsia attualmente a disposizione nonostante lo stop dettato dal rosso.

Peccato che le vetture provenienti dal senso opposto (da Melfi, direzione Potenza) siano state costrette ad inchiodare improvvisamente.

Fortunatamente l’azzardo del conducente non ha causato scontri, solo tanto nervosismo e frustrazione, sensazioni ormai all’ordine del giorno quando si attraversa quel tratto di strada.

Vi è mai capitato di essere coinvolti in circostanze simili?

Oggi, come in altre circostanze, riproponiamo: per quanto ancora potrà andare avanti questa situazione?a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)