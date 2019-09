Potenza, stop ai prodotti usa e getta nei servizi scolastici: queste le precisazioni

In una nota stampa il capogruppo di ‘Potenza civica’ Massimiliano di Noia, in tema di plastic free (divieto dell’impiego di prodotti usa e getta nei servizi scolastici) porta a conoscenza dei cittadini che:

“Il gruppo consiliare ‘Potenza civica’ intende precisare che l’assessore alla Pubblica Istruzione ha informato, nel corso del Consiglio comunale del 2 Settembre, che gli uffici competenti già da tempo stanno lavorando in questa direzione.

Il mancato sostegno, nello stesso Consiglio comunale, della mozione a firma del consigliere Falconeri non è dovuta, pertanto, a una non condivisione del tema, bensì al fatto che la stessa mozione sia stata ritenuta superflua, in quanto superata dalle dichiarazioni rese, in sede di discussione, dall’assessore Sagarese, e non per la scarsa attenzione posta nei confronti dei piccoli cittadini che frequentano le scuole.

Certo è che la discussione sarà effettuata nelle Commissioni permanenti, dopo aver approfondito il tema e presa visione della documentazione inerente”.