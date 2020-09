Potenza: nelle zone abitate auto a folle velocità! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Consigliere comunale di Potenza Marco Falconeri (Movimento 5 Stelle):

“Da più parti a Potenza i residenti delle zone abitate lamentano le alte velocità di percorrenza degli autoveicoli a discapito della sicurezza dei pedoni e di chi sceglie di utilizzare mezzi di mobilità sostenibile.

Con una raccolta firme i residenti di borgo Trinità Sicilia chiedono interventi in tal senso.

Se prima i mezzi di intervento erano limitati, adesso con l’approvazione del decreto Semplificazioni e della mini riforma del Codice della Strada sono stati introdotti nuovi strumenti di controllo e prevenzione.

Per questo motivo il Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Marco Falconeri ha depositato una interrogazione rivolta al Sindaco Mario Guarente ed all’Assessore alla Viabilità Pernice per chiedere se e quali interventi siano previsti per impedire questo fenomeno e consentire di mettere in campo misure innovative per controlli e prevenzione sul fronte della sicurezza stradale”.

