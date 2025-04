Potenza non dimentica Pierluigi Giuliani a 30 anni dalla sua scomparsa, “uno dei migliori figli che abbia mai avuto”: il ricordo

A 30 anni dalla sua scomparsa, 30 Aprile 1995, l’On. Peppino Molinari ricorda Pierluigi Giuliani.

Queste le sue parole:

“Se la vita di un uomo si giudica non solo per ciò che ha rappresentato per la sua famiglia o nell’ambito in cui ha lavorato ma anche, e soprattutto, per il servizio reso alla comunità, quella di Pierluigi Giuliani può considerarsi un’esistenza piena.

Procuratore legale prima, magistrato poi e, infine, notaio affermato, è stato dagli anni 50 agli anni 90 un protagonista indiscusso della crescita amministrativa, sociale e culturale della città di Potenza, uno dei migliori figli che abbia mai avuto.

Numerosi gli incarichi che ha svolto negli anni:

nel settore bancario;

come consigliere di amministrazione di diversi istituti di credito locali e nazionali (Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania di cui è stato vice-presidente della sua fondazione e presidente del Medio Credito regione Basilicata);

ai vertici della Camera di Commercio di Potenza dal1971 al 1980;

nell’amministrazione sanitaria, come presidente dell’ospedale regionale San Carlo e della commissione per la programmazione ospedaliera;

vice presidente dell’Automobile club di Potenza e presidente del Club Atletico, la squadra di atletica più forte della regione negli anni 50-60.

Si può affermare che Giuliani è stato un magnifico professionista prestato alla politica.

Ha vissuto in un tempo nel quale la politica era orgoglio di appartenenza, voglia di partecipazione e forte era il desiderio di contribuire alla crescita economica e sociale delle nostre comunità.

La forza della Dc non derivava solo dal consenso grazie ad un efficace ed efficiente apporto del suo apparato di quadri dirigenti ma allo stesso tempo relazionandosi positivamente anche dalla società civile dalla quale attingeva professionalità ed espressioni dí prima qualità come Pierluigi.

Democristiano doc, ha portato il suo importante contributo anche a livello politico, prima al comune di Potenza come consigliere ed assessore al bilancio, dal 1960 al 1970, e poi alla Regione, dal 1975 al 1985, dove è stato anche responsabile alle finanze e alla programmazione.

Ha messo, inoltre, a disposizione di tutti la sua esperienza giuridica in qualità di Primo Difensore civico della regione Basilicata.

Persona competente, battagliero non si sottraeva al confronto a volte anche vivo.

Un’intelligenza brillante, la sua, unita a una solida cultura, che gli ha consentito di guidare con piglio deciso il gruppo DC in consiglio regionale negli della solidarietà nazionale.

Memorabili i suoi interventi in aula da grande oratore, capace di ragionamenti raffinati, di visioni lungimiranti e di strategia politica.

La saggezza e la pacatezza del ragionamento di Pierluigi indicava sempre il percorso giusto per andare avanti.

Quante volte in momenti di difficoltà si attendeva il suo intervento che riusciva sempre a mitigare e a trovare le soluzioni.

Sempre disponibile per il partito e per gli amici, ha saputo coniugare il suo alto profilo professionale con lo spirito di servizio per il territorio.

La città di Potenza, in particolare, deve conservarne con orgoglio un ricordo grato a 30 anni dalla sua scomparsa!”.