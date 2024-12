Nuova ultra centenaria in provincia di Potenza.

Si tratta di nonna Angela Bagnulo di Balvano che ha compiuto ben 103 anni.

Così commenta l’Amministrazione comunale a nome di tutta la comunità:

“Per Angela si ripete, e siamo a 103, la festa per il suo compleanno.

E dopo aver chiesto un bacio al nostro Sindaco Ezio Di Carlo, ha detto che dobbiamo festeggiare fino a 130“.

Non ci resta che unirci a tutta la comunità in un coro di Auguri per nonna Angela.

Ecco le foto dei festeggiamenti.