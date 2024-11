Potenza, nuova collaborazione con l’Ordine degli Psicologi per il supporto alle dipendenze comportamentali. Ecco l’iniziativa

L’Associazione di Promozione Sociale “Famiglie Fuori Gioco” rende noto che in data 5 Novembre 2024 alle ore 10:00 presso la sede in Via Tirreno n.12, Potenza (di fronte al parco al giochi “Mariele Ventre”, piano negozi) stipulerà il Protocollo d’intesa con l’Ordine degli Psicologi della Basilicata, al fine di creare, promuovere e sviluppare una collaborazione sinergica e continuativa nell’ottica del benessere psicologico, con specifica attenzione alle tematiche oggetto di lavoro decennale dell’Associazione: dipendenza da gioco d’azzardo e dipendenza affettiva.

L’APS Famiglie Fuori Gioco nasce a Potenza nel marzo del 2010 con lo scopo di promuovere la salute in tutti i suoi ambiti, con specifica attenzione alla prevenzione ed al trattamento di dipendenze comportamentali.