Potenza, nuova vita e dignità al ponte attrezzato: anche grazie a questo intervento in Primavera spettacolo assicurato. I dettagli

Nuovi corrimano delle scale mobili di Via Tammone – Santa Lucia.
Ad annunciarlo l’assessore del Comune di Potenza, Francesco Giuzio, che fa sapere:
“Sono parte di un intervento serio dell’amministrazione guidata dal Sindaco Vincenzo Telesca, per rendere l’impianto più sicuro, scorrevole e finalmente all’altezza delle esigenze di chi lo usa ogni giorno.
Dietro l’effetto “caramella” c’è un investimento concreto dell’amministrazione per dare nuova vita e dignità al ponte attrezzato.
Inoltre in questi giorni la ditta 2G Service, incaricata della pulizia del verde nella zona del Ponte attrezzato, ci ha sorpreso esaudendo il nostro desiderio di bellezza con una piantumazione di bulbi di tulipani!
In Primavera lo spettacolo sarà assicurato!”.