Potenza ricorda Peppe Di Bello, ad una anno dalla sua scomparsa: l’iniziativa

“Per un omaggio al sorriso di Peppe Di Bello, ad un anno dal suo “nascondimento” fisico (era il 23 Novembre 2024) continuiamo a credere in uno scherzo, alla possibilità che da un momento all’altro Peppe possa saltar fuori con una battuta ed inondarci della luce del suo largo e coinvolgente sorriso”.

Così il Museo Archeologico Provinciale Potenza che scrive:

“Nei frammenti di specchi delle sue molteplici sfaccettature continuiamo a trovare vive e riflesse le tracce dei percorsi che trovano convergenza ricompositiva nel grande solco dei Beni Comuni.

Sabato 22 Novembre, in occasione del suo primo anniversario, nella sala ”Arturo Lacava” del Museo Archeologico Provinciale di Potenza, in Via Lazio n° 18, a partire dalle ore 17:00, verrà proposta e celebrata, come un abbraccio collettivo di quante e di quanti, amici, compagni di lotta, colleghi di lavoro, una serata di omaggio e di tributo, con una mostra di pensieri e di contributi multimediali.

Sarà l’occasione condivisa e pulsante perché l’impegno e il sorriso di Peppe possa con più forza irradiare il suo impagabile valore.

Sarà un momento di stimolo affettivo ed intellettuale affinché i suoi percorsi e le domande sollevate lungo il suo cammino solidale vadano esplorati e praticati.

Percorsi e domande che sono quanto mai lingua viva, che ci interpellano e chiedono risposte adeguate ogni giorno.

Sarà col cuore e con la mente un momento di ripresa collettiva della parola comune; un invito a guardarci dentro e ritrovare frammenti e narrazioni che continuano ad accompagnarci in ogni occasione.

Per Peppe e con Peppe per capire meglio la Basilicata e liberare la sua forza creativa.

Le amiche, gli amici, le compagne, i compagni di lotta di Peppe Di Bello.

Programma:

Presentazione e proiezione di un filmato in chiave artistica sulla figura di Peppe creato dal filmaker Giuliano Brancati. Brano musicale di Fabio, di Effetti Collaterali.

Loop di filmati con interventi di Peppe.

Esposizione di articoli, pensieri dedicati, foto di Peppe.

Testimonianze orali e riflessioni comuni sull’operato e sulle tematiche vive ed aperte del pluridecennale intervento di Peppe in Basilicata”.

Di seguito la locandina con i dettagli.