Potenza: nuove assunzioni di vigili urbani. Ecco le perplessità sollevate

Afferma in una sua nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Marco Falconeri:

“Con una interrogazione urgente ho chiesto quali siano stati i motivi per i quali si è deciso di ricorrere allo scorrimento di graduatorie di altri enti per le nuove assunzioni e se fosse intenzione di questa amministrazione rivedere tale scelta.

Nei giorni scorsi abbiamo appreso la volontà del Comune di Potenza di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie di altri enti per implementare la forza lavoro del Comune.

Questa giunta avrebbe però potuto procedere allo scorrimento della graduatoria dei vigili urbani di Potenza anziché ricorrere a quella di altri Comuni.

Scelta senz’altro discrezionale che avrebbe potuto tener conto di situazioni pendenti e meriti negati di cittadini che hanno riscorso anche alle vie legali per tutelare un loro diritto.

Durante la campagna elettorale delle attuali forze che compongono la maggioranza all’interno del Consiglio comunale e che sostengono l’attuale giunta, è stato più volte promesso che per le future assunzioni da parte di questo ente, si sarebbe fatto ricorso ai concorsi pubblici e a procedure di assunzioni meritocratiche; tuttavia, nei giorni scorsi abbiamo appreso la volontà del Comune di Potenza di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie di altri enti per implementare la forza lavoro del Comune; da alcuni articoli della stampa locale di questi giorni, si apprende che l’attingimento di personale, attraverso lo scorrimento di graduatorie di altri enti, troverebbe fondamento nella necessità di agire con urgenza per non compromettere la funzionalità degli uffici e di conseguenza, quella degli uffici; invero, l’abbandono delle procedure concorsuali è oggi pacifico a causa della inerzia di questa giunta nell’avviare per tempo le procedure per attivare la fase concorsuale.

Considerato che: stante ormai l’obbligatorietà, per nuove assunzioni, del ricorso allo scorrimento di graduatorie, restano forti dubbi sulla bontà della scelta di questa amministrazione di ricorrere a graduatorie di altri enti; dubbi avallati da diverse circostanze fattuali se ci riferiamo alla graduatoria dei vigili urbani della città di Potenza, di cui alla delibera di giunta N. 235 del 30.09.2020, dato che ben due decisioni dei TAR regionali di Campania e Calabria hanno stabilito che le procedure avviate possono essere completate anche dopo il termine di scadenza, purché sia dato avvio allo scorrimento; quindi, è opinione dello scrivente che questa giunta avrebbe potuto e dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria dei vigili urbani di Potenza anziché ricorrere a quella di altri Comuni.

Si interrogano, il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere:

1) I motivi per i quali si è deciso di ricorrere allo scorrimento di graduatorie di altri enti per le nuove assunzioni;

2) Se è intenzione di questa amministrazione rivedere tale scelta”.

