Potenza: oltre 150 giovani hanno dimostrato come lo sport possa essere veicolo di gioia. Questa l’iniziativa

Si è svolta alla Parrocchia Santa Famiglia di Nazareth, nel rione Rossellino di Potenza “A Tutto Sport Festa Zonale dell’Anspi”, un evento che ha visto protagonisti oltre 150 ragazzi provenienti dagli oratori Anspi della Diocesi di Potenza e due oratori ospiti della Diocesi di Matera-Irsina.

La manifestazione, dedicata alla promozione dello sport come strumento educativo e di aggregazione, ha offerto una giornata ricca di gare e tornei: calcio a 5, volley, calcio balilla, ping pong e persino gli e-sports.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Centodieci Agorà”, promosso dall’Associazione Nazionale San Paolo Italia (ANSPI) e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ispirandosi alla nota pastorale della Commissione Ecclesiale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport: “Sport e vita cristiana”.

L’assessore allo Sport del Comune di Potenza, partecipando all’incontri ha dichiarato:

“La giornata ha rappresentato un momento di grande unione e condivisione, in cui i partecipanti hanno dimostrato come lo sport possa essere veicolo di gioia, rispetto reciproco e crescita personale.

Non solo competizione, ma anche divertimento e amicizia sono stati i veri protagonisti di questo incontro.

Ringrazio per la loro presenza i consiglieri comunali Triunfo e Giordano, che con me hanno portato il saluto dell’amministrazione Telesca e sottolineando l’importanza di iniziative come questa, capaci di valorizzare i giovani e rafforzare il senso di comunità. Un plauso va a tutti gli organizzatori, il Comitato Zonale ANSPI di Potenza – Muro Lucano – Marsico nuovo e Don Domenico Pace, presidente del Circolo ANSPI Santa Famiglia di Nazareth, e ai rappresentanti dei comitati zonali ANSPI di Potenza e Matera, per l’impegno profuso nella realizzazione di un evento così significativo”.

Nardiello ha poi concluso:

“La Festa Zonale dello Sport è un esempio concreto di come lo sport possa diventare un linguaggio universale capace di unire giovani di diverse realtà, promuovendo valori come il rispetto, la solidarietà e la condivisione.

Come amministrazione comunale, continueremo a sostenere queste iniziative che mettono al centro i nostri ragazzi e il loro futuro.

Oggi abbiamo vissuto una giornata di vera comunità, dove lo sport è stato il ponte tra gioco e crescita personale”.