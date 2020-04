Potenza: Padre Vitale, amato parroco della nostra città, compie 98 anni! Tantissimi auguri

Padre Vitale Dartizio, lo storico parroco di Potenza, oggi compie 98 anni.

Molto conosciuto e amato da tutti i fedeli potentini, Padre Vitale nell’ottobre 2016, presso la Chiesa del Beato Bonaventura della città, è stato celebrato in occasione dell’80esimo anno della Vestizione Francescana nell’Ordine dei frati minori.

In questi ultimi anni, a lui è stata affidata la guida della Rettoria dell’Amore esteso nelle contrade potentine di: Dragonara, Cortese, Falcinelli, Giarrossa, Ravizzone e Centomani.

Padre Vitale, riferimento di Fede per tante generazioni e figura stimata di sostegno, aiuto e conforto, oggi non potrà spegnere le candeline con tutti i fedeli (per via delle restrizioni dettate dal Coronavirus) ma potrà farlo nella sua Chiesa, Santa Maria del Sepolcro, e nel cuore di tutti coloro che continuano a stimarlo.

A padre Vitale auguri di cuore anche dalla nostra Redazione.

“Benedicat tibi Dominus et custodiat te (Il Signore ti benedica e ti custodisca)”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)