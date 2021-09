Potenza: per adulti e bambini uno spettacolo di musica, danza e arte! I dettagli dell’iniziativa

Potenza in Arte, organizzata dall’Associazione Les Arts unitamente al Comitato Più Sport, Voci in gioco e Comune di Potenza, si colloca all’interno della Festa Più Sport per testimoniare la partecipazione e l’attenzione che anche il mondo della Danza, e dell’arte in genere, riservano ai temi dell’ambiente.

Il 10 settembre alle ore 11:00, con un contributo musicale del Conservatorio “Gesualdo da Venosa, si aprirà la Mostra di opere d’arte e di fotografia ospitata nei locali del Teatro Stabile che diventa in tal modo il contenitore culturale della città, ruolo che questo luogo deve necessariamente riprendere.

Proprio con l’intenzione dei valorizzare il Teatro Stabile, è stato organizzato al suo interno anche un convegno sul tema dell’ambiente, inteso nella sua accezione più ampia, a testimonianza dell’attenzione che il mondo della scuola riserva a questo tema.

All’iniziativa parteciperanno alcuni dirigenti scolastici:

Marcella MARSICO, I.C. Milani;

Antonio LAGUARDIA, liceo delle Scienze Umane E. Gianturco;

Rocco TELESCA, I.C. Busciolano.

Oltre ai Dirigenti Scolastici parteciperà al dibattito:

il Prof. Beniamino MURGANTE (docente di Pianificazione Territoriale presso la Scuola di Ingegneria della UNIBAS);

il M° Bruno CARIOTI (Consulente del Ministero dell’Universtà e della Ricerca per il sistema AFAM).

Particolarmente qualificata la presenza del mondo politico cittadino, che testimonia la sua grande attenzione per i temi dell’ambiente, con la partecipazione degli Assessori:

Stefania D’OTTAVIO (Cultura);

Patrizia GUMA (Sport);

Alessandro GALELLA (Ambiente e Turismo).

Il dibattito, organizzato da Luana D’ANZI e da Rossella MANGO, sarà moderato da Giovanni SALVIA.

Come da programma:

il 10 settembre, dalle 15:00 alle 20:00, alcune Scuole di Danza faranno lezioni dimostrative di danza per tutti coloro che vorranno mettersi in gioco, a partire dai più piccoli che saranno coinvolti in laboratori di Movimento creativo e di pittura.

La sera dell’11, con inizio dalle ore 21:00 alle 22:30 si svolgerà in Piazza Mario Pagano un Gala, aperto da una esibizione degli studenti del Conservatorio Gesualdo da Venosa, che vedrà tante scuole del territorio lucano e non che si presenteranno al pubblico con le loro coreografie.

Un’occasione importante per la città sia per divertirsi assistendo ad uno spettacolo di musica e danza e sia per approfondire i temi dell’ambiente ed in particolare i punti di contatto tra mondi apparentemente lontani, quali sono lo sport, la danza e l’arte.

Tali mondi devono invece necessariamente dialogare e collaborare per poter costruire un futuro nel quale dovranno contribuire a migliorare l’ambiente nel quale viviamo, ambiente che deve essere rispettato e curato meglio di quanto sia stato fatto fino ad ora, per poterlo consegnare ai posteri più bello di quanto lo abbiano consegnato a noi.

E per fare questo è indispensabile che tutti si impegnino al massimo delle loro possibilità.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

