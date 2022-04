Potenza: per questi studenti al via la giornata conclusiva di un importante percorso didattico! I dettagli

Venerdì 22 Aprile 2022 dalle ore 9:30 presso il Palazzo della Cultura di Potenza si terrà la giornata conclusiva del percorso didattico “Educare alla resilienza”, un programma didattico, promosso dalla FARBAS (Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata) nell’ambito del progetto “AQUAB”, svolto nel periodo Gennaio – Aprile 2022, presso l’Istituto “IITS Bernalda-Ferrandina” durante le attività di alternanza scuola-lavoro.

Al centro delle attività didattiche il tema della resilienza, inteso come l’essere chiamati a rivedere, rimodellare e ripensare le parole ed i comportamenti della vita quotidiana soprattutto di fronte alle sfide che i cambiamenti climatici ci stanno imponendo.

Fa sapere il Presidente della FARBAS Antonino Capuano:

“La giornata conclusiva rappresenterà il momento in cui i ragazzi coinvolti racconteranno cosa questo percorso ha significato per loro, manifestando, così come emerso durante le lezioni, la volontà e la determinazione di mettersi in gioco per trasformare le difficoltà in opportunità per sé stessi e per l’ambiente”.

Ai saluti istituzionali del Presidente FARBAS Antonino Capuano, dell’Assessore regionale all’Ambiente Cosimo Latronico e degli Assessori comunali di Potenza, Stefania D’Ottavio e Gianmarco Blasi, seguiranno le attività formative conclusive e lo spettacolo a cura dell’Associazione “Teatri di Pietra” e “Scena Mediterraneo”, incentrato sul tema della resilienza.

A conclusione i ragazzi saranno accompagnati nella visita della Città di Potenza e del Teatro Stabile.

