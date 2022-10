Potenza: poliziotti della provincia salvano la vita ad una persona in autostrada. Ecco cosa è successo

Si apprende su Saprilive che una pattuglia della Polizia Stradale di Lagonegro ha salvato la vita Mercoledì ad un automobilista molisano sull’Autostrada A2 del Mediterraneo.

“I fatti si sono verificati intorno alle ore 18.00: i due poliziotti, durante il loro consueto pattugliamento hanno notato in una piazzola dell’Autostrada nei pressi dell’uscita per Lagonegro una Volkswagen T-Roc con il guidatore accasciato sul volante.

Immediatamente si sono fermati a prestare soccorso all’uomo, allertando dapprima il 118 e soprattutto liberando la gola dell’uomo dalla lingua, salvandogli di fatto la vita.

I sanitari, una volta giunti sul posto hanno poi trasportato il paziente all’ospedale di Lagonegro in codice rosso: oggi la bella notizia che l’uomo originario di Isernia non è più in pericolo di vita.

Dopo aver effettuata la manovra salvavita all’uomo i due agenti della Polstrada hanno notato che nell’abitacolo erano presenti elementi che poteva ricondurre ad un consumo di sostanze stupefacenti da parte dell’uomo.

Ne è scaturita una perquisizione al termine della quale gli agenti hanno capito che il malore dell’uomo poteva essere stato causato da una overdose di sostanze stupefacenti.

Evenienza confermata anche dagli esami successivi effettuati dai medici dell’ospedale Lagonegrese”.

