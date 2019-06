Potenza: il Prefetto riceve il nuovo Comandante della Polizia Stradale

Il Prefetto di Potenza Annunziato Vardè ha ricevuto in visita il nuovo Comandante della Sezione Polizia Stradale di Potenza Rossana Trimarco.

Il nuovo Comandante, Primo Dirigente, proveniente dalla Questura di Salerno presso la quale ha diretto vari Uffici, sostituisce il Comandante Francesco Cipriano, Primo Dirigente, assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Ancona.

Nel corso del cordiale colloquio il Prefetto ed il Comandante della Stradale si sono intrattenuti anche sulle risultanze operative del sistema di rilevamento della velocità dei veicoli “Traffistar”, gestito dalla Polizia Stradale di Potenza.

Il sistema, concesso in comodato d’uso da parte dell’area Compartimentale Anas Basilicata alla Polizia Stradale di Potenza, nell’ambito di un progetto di lavori per la messa in sicurezza della SS 658 Potenza-Melfi, in funzione h24, è deputato a sanzionare i conducenti che su detta arteria oltrepassano i limiti di velocità imposti, ma la finalità che si intende perseguire è quella di pervenire ad una diminuzione del tasso di incidentalità che si spera di raggiungere anche grazie ad una corretta informazione agli utenti della strada.

Il Prefetto ha fatto gli auguri di buon lavoro al nuovo Comandante della Polizia Stradale di Potenza confermando la piena collaborazione tra i rispettivi Uffici, nello spirito di particolare vicinanza per la comune appartenenza al Ministero dell’Interno.