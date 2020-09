Potenza: primo corso dei Vigili del Fuoco per garantire soccorso in acqua!

Ieri ha preso il via il primo corso “Operatore moto d’acqua” organizzato dal Comando Provinciale Vigili del fuoco di Potenza.

La parte teorica si è svolta presso il distaccamento di Lauria, mentre la parte pratica a Maratea.

Una ulteriore risorsa per garantire soccorso in acqua non solo durante la stagione estiva.

Oggi primo giorno in ambiente è stato caratterizzato da una cerimonia presso la sede della Capitaneria di Porto di Maratea.

Si è reso omaggio ad Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, scomparso sabato scorso che con grande gesto eroico si era tuffato tra le onde in mare assieme ai colleghi per aiutare due ragazzini in balìa di onde alte circa 7 metri.

La cerimonia si è conclusa con il lancio di fiori in mare.

Queste alcune foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)