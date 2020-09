Potenza, problemi illuminazione pubblica: “numerosi gli interventi di manutenzione. Pazientare ancora un po'”.

“Dall’inizio dell’anno, numerosi sono stati gli interventi di manutenzione effettuati agli impianti di illuminazione pubblica cittadina”.

E’ quanto dichiara l’assessore Picerno il quale invita i cittadini a pazientare ancora un po’ per consentire agli uffici di evadere tutte le segnalazioni pregresse:

“L’assessorato, in collaborazione con gli uffici comunali, sta lavorando alacremente per risolvere svariate criticità riscontrate in alcune zone della città per le quali occorre effettuare sopralluoghi congiunti con gli altri gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, gas e Acquedotto) e ciò allo scopo di evitare di arrecare danni alle altre reti.

Oggi è stata avviata e proseguirà nella giornata di domani l’interlocuzione con tutti i gestori di pubblico servizio per via delle Mattine la cui situazione è stata già illustrata ai residenti della zona”.

