Potenza, in provincia Pasquale perde la vita sul lavoro: “una splendida persona”

Terribile tragedia a Melfi.

Nella giornata di ieri in via Lecce (contrada Ferrara), l’imprenditore 54enne Pasquale Basso, ha perso la vita schiacchiato dall’escavatore su cui stava lavorando, dopo essere precipitato rovinosamente in un burrone.

Ad allertare le forze dell’ordine la stessa famiglia dell’uomo, preoccupata nel non vederlo rientrare a casa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Potenza i quali, con un’autogrù, hanno recuperato la salma.

Sotto shock l’intera comunità melfitana che lo conosceva bene e che ha speso bellissime parole per ricordare Pasquale, da sempre gran lavoratore rispettato da tutti:

“Una splendida persona. Non ci credo ancora”.

“Un uomo tranquillo ed onesto”.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri di Melfi.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa grave perdita.