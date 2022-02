Potenza, questa Piazza intitolata ai Martiri delle Foibe. Le foto

Il Comune di Potenza intitola la piazza che si affaccia su via Pretoria, accanto al Palazzo Bonifacio, ai Martiri delle Foibe.

Presenti il vicesindaco Antonio Vigilante, il vicepresidente della Giunta regionale Francesco Fanelli, gli assessori comunali Vittoria Rotunno e Fernando Picerno, i consiglieri comunali Ilaria Telesca (organizzatrice della cerimonia), Michele Beneventi, Gianmarco Blasi, Michele Napoli, Stefania Polese, Rocco Bernabei.

Deposta una corona di alloro.

Il vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche e Urbanistica ha dichiarato:

“Il Giorno del Ricordo istituito il 30 marzo 2004, con la legge numero 92, vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia, a guerra finita, degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati.

Una legge approvata a larghissima maggioranza a testimoniare la quasi totale convergenza circa il carattere criminoso di quanto compiuto dai partigiani comunisti iugoslavi di Tito durante la loro occupazione di Trieste, dal 1° maggio al 12 giugno del 1945.

Ritengo giusto che la nostra città non dimentichi quanto accaduto a tanti nostri connazionali, bambini, mamme, nonni, sacerdoti, carabinieri, finanzieri, militari, civili infoibati da un odio, malgrado la guerra fosse terminata.

Credo che sia doveroso per le nuove generazioni conoscere, dopo che per decenni questa triste realtà è stata volutamente nascosta, la storia di italiani, costretti a quella orrenda fine da chi si rendeva colpevole di tremende violenze su persone inermi e che non avevano alcuna colpa, se non quella di essere italiani appunto”.

