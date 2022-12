Ancora zone al buio a Potenza.

Alla nostra Redazione un lettore fa sapere:

“In via Ravenna e via Angilla Vecchia è una settimana che viviamo come in una sperduta contrada perché la pubblica illuminazione è spenta.

Ovviamente il buio può favorire cattive azioni di ogni genere”.

Ecco le foto.

a

a

