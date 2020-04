Potenza: questi volontari insieme nella consegna della spesa alle famiglie in difficoltà! Ecco l’iniziativa

L’emergenza Covid-19 può far “chiudere” il Paese ma non può fermare il volontariato.

In questo momento, l’Italia e il mondo intero ha un enorme bisogno di disponibilità, di solidarietà e di un sorriso.

Per questi motivi, i volontari del servizio civile universale della Legambiente sono scesi, dopo un periodo di pausa, di nuovo in campo per fronteggiare questa sfida.

Grazie al gemellaggio tra Arci Servizio Civile e Io Potentino Onlus sono di nuovo al servizio della comunità per offrire sostegno e supporto alla città di Potenza.

La collaborazione tra le parti è nata a seguito della Circolare del 4 aprile 2020 che disponeva la possibilità di impegnare i volontari in attività di altri enti che operano, sullo stesso territorio, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Così, il progetto di SCN “La cura del territorio”, svolto presso il Circolo Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza ha riconvertito e rimodulato le sue attività in servizi legati all’emergenza attuale.

I volontari di SVA Legambiente Potenza e di Io Potentino Onlus si stanno occupando, in questi giorni, principalmente di iniziative di solidarietà alimentare, ovvero di portare la spesa anche a chi non può farla.

Dunque, si dedicano alla distribuzione domiciliare dei beni alimentari e di prima necessità a favore di nuclei familiari in difficoltà.

“LaSpesaXte” è un’idea semplice di spesa sospesa per la città di Potenza promossa da Io Potentino Onlus all’interno del progetto “Magazzini Sociali”.

Chi vorrà, recandosi presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, potrà lasciare una donazione in denaro che settimanalmente verrà convertita in spesa alimentare presso lo stesso punto vendita.

La spesa verrà poi consegnata alle famiglie in difficoltà che contattano l’associazione per aderire in qualità di beneficiari del servizio. Per sapere quali attività aderiscono all’iniziativa basta cliccare su questo link: http://www.iopotentino.it/la-spesa-per-te-dove-donare/.

I volontari del servizio civile universale che stanno dedicando il proprio tempo ai concittadini in difficoltà non possono fare a meno di condividere il motto e l’hashtag #potenzacontrolapovertà del progetto “Magazzini Sociali”.

Insieme, durante questo momento delicato, offriranno la loro solidarietà e il loro aiuto a favore di chi ha bisogno.

Afferma Rosangela Polichiso, presidente del Circolo Sva Legambiente Potenza:

“I ragazzi del servizio civile sono una grande risorsa per la buona riuscita di tutte le attività della nostra associazione.

Ci siamo resi conto che, in questo momento, è fondamentale il loro supporto alla comunità perciò abbiamo deciso di rimodulare il nostro progetto per dare un sostegno concreto alla città e all’associazione Io Potentino, che ringraziamo per aver accolto la nostra proposta”.

Sostiene Francesco Romagnano, presidente dell’associazione Io Potentino Onlus:

“È iniziata in città un nuova straordinaria collaborazione con i volontari di SVA Legambiente Potenza.

Insieme, stiamo potenziando la distribuzione quotidiana di aiuti alimentari per i più bisognosi”.

Un grazie a questi volontari che con impegno e passione mettono in campo delle straordinarie iniziative per la città e per aiutare chi è meno fortunato.a

