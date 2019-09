Potenza, accordo raggiunto per migliorare la viabilità di questo rione. I dettagli

In una nota il consigliere comunale del gruppo ‘La Potenza dei cittadini’, Rocco Pergola, comunica le nuove disposizioni per il Rione Francioso, seguite al sopralluogo dell’assessore alla Viabilità del capoluogo, Giuseppe Pernice:

“In seguito alle segnalazioni da parte dei cittadini, delle attività commerciali e del sottoscritto, per far comprendere all’assessore alla Viabilità quali erano le criticità che riguardano Rione Francioso, anche in seguito ai recenti interventi attuati, abbiamo svolto un sopralluogo congiunto.

L’incontro costruttivo ha permesso di illustrare le legittime richieste, di chi vive il quartiere quotidianamente, e di illustrare soluzioni tecniche migliorative che possono rappresentare il giusto equilibrio tra le esigenze della viabilità pedonale e la necessità di stalli da destinare a parcheggio.

In particolare, la soluzione illustrata è basata su una precisa richiesta di destinare l’area marginale in prossimità dell’intersezione tra Via F. Filzi e Via F. Baracca ad area di sosta, nel pieno rispetto del codice della strada: alla sistemazione dell’area e a garantire un percorso più sicuro per i pedoni che utilizzano l’area interessata.

Al termine del confronto sono stati individuati e concordati, con la massima chiarezza e disponibilità reciproca, i diversi correttivi che dovranno essere attuati per raggiungere l’obbiettivo del miglioramento della qualità della vita all’interno del quartiere.

Le numerose firme già raccolte sono il segnale della condivisione della proposta e della necessità di intervenire valutando soluzioni nuove e più funzionali.

Dal confronto l’assessore ha constatato personalmente la validità della richiesta.

A fronte di ciò, auspichiamo che vengano attuati in tempi rapidi i correttivi stabiliti in modo da evitare situazioni di caos vista la prossima riapertura delle scuole che interessano il quartiere.

In qualità di consigliere comunale presterò la massima attenzione per garantire il rispetto degli impegni presi”.