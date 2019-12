Potenza: rifiuti e problemi “di natura igienico-sanitaria” in queste zone! Parlano i cittadini

Il problema rifiuti a Potenza non sembra trovare soluzione.

Il cittadino Canio T. ha segnalato alla nostra Redazione:

“Abbandono e degrado in Via Rifreddo, nella periferia di Potenza.

Grave lo stato di sporcizia causato dalla mancata raccolta della carta che si protrae ormai da 10 giorni.

Non basta solo chiedere ai cittadini di essere più rispettosi dell’ambiente, bisogna anche spendere le risorse comuni in modo più efficiente”.

Situazione drammatica anche in via Delle Mattine, come ci racconta un altro cittadino, l’Avv. Faustino Cirigliano:

“A 400 mt dai vigili del fuoco, più volte intervenuti sul posto, unitamente alla Polizia Locale.

L’unica a non essersi accorta della situazione è proprio l’Acta (e, ovviamente, l’Ufficio Ambiente del Comune di Potenza) che, nonostante la presenza di telecamere di videosorveglianza, continua ad ignorare il problema, anche e, soprattutto, di natura igienico-sanitaria, previsto dal Regolamento Comunale in materia di raccolta differenziata (art. 34 del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti del 2016)”.

Avete constatato anche voi la stessa situazione?

Di seguito due foto delle zone citate.