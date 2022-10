Torniamo a parlare di rifiuti a Potenza.

Ecco quanto denuncia un cittadino:

“da inizio settimana dobbiamo fare i conti con questo schifo in Via Calabria.

Non so a chi rivolgermi per fare presente questa situazione.

È una strada (a senso unico) percorsa tutti i giorni da bambini, ragazzi e famiglie che frequentano l’istituto geometra e l’istituto comprensivo A. Busciolano”.

Lo avete notato anche voi?

Ecco una foto.

