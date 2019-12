Potenza, riunione Consiglio regionale: no al licenziamento dei lavoratori dell’ospedale, idrocarburi, misure contro le morti sul lavoro e…

Il Consiglio regionale della Basilicata è stato convocato, in seduta ordinaria, per Martedì 17 Dicembre 2019, alle ore 15 nell’aula Dinardo, al piano terra del palazzo della Giunta in via Verrastro.

All’ordine del giorno una serie di mozioni a cominciare da quella di Polese avente ad oggetto “No al licenziamento dei lavoratori a tempo determinato al San Carlo ed al blocco dei servizi sanitari essenziali“, di Vizziello e Baldassarre sulla gestione dell’emergenza cinghiali, di Vizziello, di Aliandro e Sileo sull’emergenza cinghiali in Basilicata, di Cifarelli sul Finanziamento del progetto Opere di regimentazione idraulica del Comune di Policoro ed interventi per la mitigazione del rischio idraulico in corrispondenza del canale, di Acito, Piro e Bellettieri sulla tutela del processo di produzione dell’olio extravergine, di Perrino sulla bonifica degli sversamenti delle attività estrattive a Corleto Perticara, di Braia sul prosieguo delle attività della Fondazione Matera 2019 a 5 anni dalla nomina di Matera a Capitale europea della cultura.

Seguiranno quelle di Vizziello, Bellettieri e Acito sulla modifica alla legge elettorale nazionale in senso maggioritario, di Pittella per scongiurare la chiusura della biglietteria Trenitalia di Maratea e Metaponto, di Cifarelli sul sito basilicatanet, di Giorgetti sulla mappatura, classificazione e riqualificazione della rete idrica regionale, di Pittella per una rapida definizione dello stadio amministrativo relativo ai lavori riguardanti la viabilità Galdo-Pollino.

Ancora l’esame delle mozioni di Vizziello sulle misure dirette a tutelare la fertilità nei pazienti oncologici, di Perrino sulla sospensione della concessione di idrocarburi denominata Val d’Agri, di Polese sul riconoscimento pubblico alla senatrice Liliana Segre a seguito dei recenti episodi di odio razziale e costituzione di una commissione speciale per il contrasto ai fenomeni di intolleranza e istigazione alla violenza, di Braia sulla vertenza Ferrosud per ripartenza settore ferroviario del materano, di Perrino sulla soluzioni alle problematiche delle palazzine di proprietà dell’Ater Matera site in via Lamarmora a Irsina e dei 23 nuclei familiari sgomberati, di Vizziello sul sostegno alle popolazioni dell’Albania colpite dal terremoto, di Giorgetti, Perrino e Leggieri su nuove misure contro le morti sul lavoro, di Vizziello sulla farmacia dei servizi.

All’esame del Consiglio quindi la proposta di legge di Cifarelli sull’assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali, l’elezione del Difensore civico della Basilicata, il dibattito conseguente alla comunicazione del presidente della Giunta regionale sull’esito delle trattative con le compagnie petrolifere, l’attività ispettiva ed eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni consiliari.