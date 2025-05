Potenza, si avvicinano i festeggiamenti per il nostro San Gerardo! Convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Stamane, nella Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per verificare la check list delle misure di safety & security pianificate in vista dei festeggiamenti per il Santo Patrono della Città di Potenza.

Un festoso mix di fede, tradizione, folklore e leggenda che, per cinque giorni, scalderà il cuore del Capoluogo, debuttando il 26 maggio prossimo con il “Potenza Folk Festival” in Piazza Mario Pagano, dove si alterneranno, per tre serate consecutive, artisti e gruppi di musica folk locali.

Il 29 maggio, dopo il “Pranzo dei Portatori”, andrà in scena la “Grande Parata dei Turchi” che, con il numero record di quest’anno di 1.300 figuranti in abiti d’epoca, partirà dallo stadio “A. Viviani” per articolarsi nelle vie cittadine circondato da centinaia di spettatori posizionati lungo l’intero percorso.

Il corteo si concluderà in Piazza Matteotti, dove si darà vita al simbolico rito dell’“Accensione della Iaccara”, in segno di devozione e richiesta di protezione al Santo Patrono.

In chiusura dei festeggiamenti, il 30 maggio si terrà la solenne celebrazione in Cattedrale presieduta dall’ Arcivescovo di Potenza Monsignor Davide Carbonaro, seguita dalla processione religiosa lungo le vie del centro storico.

Queste le parole del Prefetto Campanaro in apertura di riunione:

“La riunione di oggi ha l’obiettivo di svolgere una coordinata analisi delle misure pianificate per tutelare l’incolumità delle persone (safety) e l’ordine e la sicurezza pubblica (security), in occasione della festa più attesa dalla comunità potentina, in grado, ogni anno, di richiamare nel Capoluogo migliaia di persone, anche da fuori regione”,

L’incontro è, quindi, entrato nel vivo con l’approfondimento dei “Piani di sicurezza” messi a punto dall’Amministrazione comunale e dalle Associazioni “I Portatori del Santo” e “I Portatori della Iaccara”, già sottoposti ad una prima valutazione della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Occhi puntati, in primis, sui tre concerti serali del “Potenza Folk Festival”.

In particolare, sotto il profilo della safety, il Piano prevede tre varchi di accesso su via Petruccelli e su via Pretoria all’intersezione con via Giordano Bruno e lato Chiesa della Trinità.

Il passaggio verso via Alianelli e i due angoli della Piazza saranno utilizzati esclusivamente come vie di uscita e di esodo. I varchi verranno presidiati da 20 addetti alla security, unitamente a 20 volontari dello staff organizzativo.

Previste, inoltre, aree di espansione per il pubblico in caso di evento catastrofico.

La Piazza avrà una capienza massima di circa 3.500 spettori durante le esibizioni mentre il c.d. rialzo dinanzi al Teatro Stabile sarà destinato alle persone con disabilità.

Durante i concerti saranno operative 6 squadre antincendio a presidio degli idranti e degli estintori posizionati nell’area palco, nella zona stand e presso il Service. Garantite, inoltre, 2 ambulanze, 1 auto medica, 1 area P.M.A. con il medico e 3 squadre S.A.P. composte da 6 unità di personale parasanitario.

Non meno significativo il rafforzamento delle misure per la “Grande Parata dei Turchi” del 29 maggio.

Considerato lo svolgimento dinamico dell’evento, è prevista la presenza di squadre in movimento lungo l’intero percorso. Il dispositivo di sicurezza includerà, in particolare, 28 addetti al controllo, 150 volontari di Protezione Civile, 3 medici e 60 addetti sanitari, di cui 46 a piedi con zaino tecnico e 14 distribuiti tra 4 ambulanze e 3 automediche.

La copertura sanitaria sarà, inoltre, ulteriormente integrata dal D.E.U. 118 che presidierà la manifestazione con una propria ambulanza.

Nel corso del vertice, particolare attenzione è stata, poi, riservata al rito dell’“Accensione della Iaccara”, una torcia di canne e legna lunga 10 metri e pesante una tonnellata.

Le fasi di innesto/innalzamento/stabilizzazione/scalata/accensione avverranno sotto la costante supervisione dei Vigili del Fuoco in un’area transennata ed interdetta al pubblico che potrà stazionare nella restante parte di Piazza Matteotti verso il Tempietto di San Gerardo ed alle intersezioni con via Pretoria.

Durante le operazioni sarà presente una ambulanza medicalizzata con equipe di Primo Intervento.

La riunione è, poi, proseguita con un focus specifico sui profili della security i cui dettagli verranno ulteriormente affinati in sede di Tavolo Tecnico in Questura.

Sul tema, il Prefetto ha sottolineato la necessità di rafforzare al massimo i dispositivi di controllo, con particolare riferimento all’eventuale consumo non autorizzato di bevande alcoliche da parte dei minori.

Per quanto riguarda, infine, la viabilità, è stata disposta la chiusura totale al traffico veicolare del centro storico, che sarà raggiungibile con un servizio navetta attivo da tre aree parcheggio situati in punti strategici della città.

Nel ritenere complessivamente adeguate le misure pianificate, il Rappresentante del Governo ha rimarcato l’importanza di istituire, come già lo scorso anno, nell’ambito del Centro Operativo Comunale-C.O.C., una Cabina di regia che assicuri il più efficace coordinamento tra gli operatori in campo e le Forze di Polizia. Il Consesso ha, infine, chiesto un ulteriore approfondimento all’Amministrazione locale sulla individuazione della nuova location del “Pranzo dei Portatori”.

Ha dichiarato il Prefetto Campanaro in conclusione di riunione:

“La macchina organizzativa per i festeggiamenti del Santo Patrono è, oramai, ampiamente rodata. L’esperienza degli ultimi anni, infatti, ci ha insegnato che la definizione puntuale di competenze e responsabilità, unita ad una stretta sinergia tra tutti i livelli istituzionali ed associativi, consente di mettere in campo un modello organizzativo che, come auspicato nella c.d. Direttiva Piantedosi del 2018, trova il giusto punto di equilibrio tra tutela della sicurezza e custodia delle tradizioni culturali e religiose.

In questo senso, rivolgo il mio più sentito appello a coloro che, a diverso titolo, sono coinvolti nell’organizzazione, di avere sempre a cuore, in questi cinque giorni, il benessere di giovani, bambini, anziani e famiglie che prenderanno parte ai festeggiamenti, prestando particolare attenzione a veicolare messaggi dissuasivi contro qualsiasi forma di eccesso”.

Presenti all’incontro, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca accompagnato dagli Assessori comunali Roberto Falotico e Francesco Giuzio, dalla Comandante della Polizia Locale, dal Responsabile della Protezione Civile Comunale e dai Dirigenti degli Uffici comunali competenti, il Consigliere provinciale Filippo Sinisgalli, il referente del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Viscido, il referente del DEU 118 Domenico Soccodato, oltre ai rappresentanti dell’Associazione dei “Portatori del Santo” e dei “Portatori della Iaccara”.