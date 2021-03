Potenza si illumina di giallo! Ecco l’iniziativa

Anche Potenza, come tutta Italia, si illumina di giallo.

Come fa sapere una nota del Comune:

“L’endometriosi è una malattia cronica ampiamente diffusa tra le donne in età fertile – si stima che ne sia affetta una donna su dieci – ma non è altrettanto conosciuta.

La scarsa informazione rispetto a questa patologia fa sì che non vi sia un’adeguata prevenzione, unica arma attualmente a disposizione per arginarne le conseguenze in assenza di una cura.

Il Comune di Potenza, su iniziativa dell’assessore alle Pari Opportunità Vittoria Rotunno, illuminando oggi 27 marzo il Palazzo di Città aderisce all’iniziativa del Team Italy della World Wide Endomarch volta a creare maggiore consapevolezza rispetto all’endometriosi”.

