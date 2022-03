Potenza: solidarietà agli agricoltori in protesta sui rincari del 200% di carburante, energia e fertilizzanti! Ecco i dettagli

Coldiretti Basilicata fa sapere di aver “incontrato a Potenza, nella sede della confederazione regionale, una delegazione di agricoltori che Lunedì scorso ha organizzato autonomamente dinanzi alla sede della Regione, una manifestazione “libera” da sindacati e ad associazioni di categoria, per protestare sul costo delle materie prime che impediscono la possibilità di lavorare”.

Ha commentato il direttore della Coldiretti Basilicata, Aldo Mattia:

“Abbiamo espresso la nostra solidarietà ai promotori della manifestazione perché si tratta di problemi comuni a tutto il comparto che sta subendo rincari del 200 per cento di carburante, energia e fertilizzanti.

E’ importante fare fronte comune, anche con diverse e distinte iniziative affinchè Governo e Regione si attivino per trovare risposte immediate ed evitare di aggravare una situazione che, se non affrontata nei dovuti modi, rischia di produrre conseguenze disastrose per l’economia della Basilicata”.

