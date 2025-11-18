Potenza, studenti in Comune: il Sindaco non si è sottratto alle tante curiosità che hanno sollevato. Il progetto

A scuola di cittadinanza europea: questo il titolo del progetto laboratoriale che ha portato le delegazioni di quattro classi della scuola secondaria di primo grado, dell’Istituto Comprensivo Busciolano, a far visita al Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca.

Insieme alle docenti Alessandra Camodeca, Paola Marsico e Anna Teresa Grimaldi, i ragazzi della Seconda A, e delle Prime A, E, F, hanno interrogato il Sindaco sulle funzioni, sulle incombenze e sulle criticità che ogni giorno è chiamato ad affrontare nella sua veste di Primo Cittadino.

Nella Sala dell’Arco prima e nel suo ufficio poi, al secondo piano del Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, il Sindaco non si è sottratto alle tante curiosità che di volta in volta i giovani cittadini hanno sollevato, rispondendo a quesiti che sono andati dalla viabilità alla mobilità, dall’urbanistica alla comunicazione.

Attraverso interessanti e a volte interessate domande, come nel caso della procedura che si segue quando si emette l’ordinanza di chiusura delle scuole per neve, gli alunni della Busciolano hanno dimostrato grande attenzione nei confronti della figura del Sindaco e della macchina amministrativa in generale, dialogando in maniera costruttiva ed estremamente rispettosa dei ruoli.

Il sindaco Telesca, nel complimentarsi con gli studenti e con le docenti per la lodevole iniziativa e per la capacità di interfacciarsi in una situazione non ordinaria, ha ringraziato tutti per per “la capacità di ascolto e per il senso civico e l’amore per la propria città che hanno saputo dimostrare”.