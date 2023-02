Potenza, studenti in piazza per la Pace. Le foto

Da ieri sui balconi del Palazzo della Provincia in Piazza Mario Pagano a Potenza, svettano le bandiere inneggianti alla Pace ed all’Ucraina.

Ad esporle, i ragazzi della Consulta Provinciale di Potenza, che per l’occasione sono stati ricevuti dal Vice Presidente dell’Ente Rocco Pappalardo, che d’intesa con il Presidente Christian Giordano, ha voluto dare l’esempio di una istituzione che sostiene lo spirito e l’anelito di libertà e di pace, che i giovani delle scuole potentine hanno fatto proprio in questo anno di guerra che ha di fatto cambiato la vita ed il volto della nostra Europa.

“Che ritorni la Pace, che la gente sia libera di vivere la propria vita e di condividere lo spirito di una democrazia compiuta che fa prevalere le ragioni del dialogo e del confronto e faccia tacere le armi”.

Questo il messaggio condiviso da Pappalardo e dai ragazzi:

“pronti a sensibilizzare sempre più le coscienze dei grandi del mondo, partendo anche da una piccola periferia del Sud Italia distinguendo gli aggressori dagli aggrediti”.

Le bandiere dell’Ucraina e della Pace, saranno lì fino a quando il conflitto non farà tacere le armi e garantirà il libero arbitrio dei singoli paesi e dei loro popoli. In Ucraina, in Russia, in Europa.

Ecco le foto.

