Potenza: tamponi agli agenti dell’Arma dei Carabinieri

Continuano le attività di screening dell’ASP.,

Questa mattina, presso la struttura di via della Fisica a Potenza e presso le sedi distrettuali della Provincia sono stati sottoposti a tampone naso-faringeo gli agenti dell’Arma dei Carabinieri.

Ha affermato il direttore generale dell’ASP, Lorenzo Bochicchio:

“L’ASP è impegnata in maniera diffusa in attività di screening rivolte a condizioni di fragilità e, più in generale, verso tutti i soggetti che per motivi professionali o sociali, più di altri, sono esposti al rischio di contagio.

Abbiamo avviato, unico caso in Italia, la mappatura delle Forze dell’ordine, su base volontaria, con una proiezione di effettuazione di circa 2500 tamponi.

L’indagine ha un valore diagnostico ed epidemiologico e vuole costituire anche un segnale di doverosa attenzione per quanti sono impegnati, ora come allora, a garantire la sicurezza delle nostre comunità.

Tutto quanto nel solco di un percorso di virtuosa collaborazione tra Istituzioni pubbliche”.

Ha dichiarato il Generale di Brigata, Rosario Castello:

“L’Arma aderisce a questa progettualità della Regione Basilicata e attuata dalle Aziende sanitarie che vedrà più di mille carabinieri sottoporsi a tampone.

Un’attività importante che attesta la grande sinergia e la grande intesa tra Istituzioni. Regione Basilicata, assessorato alla salute, ASP e ASM, stanno collaborando per sostenere i carabinieri del territorio, garantendo loro di poter lavorare in massima sicurezza e con massima tranquillità nei vari Comuni della Regione”.

I test saranno processati nel giro di 48 ore e gli esiti saranno comunicati agli interessati appena i vari laboratori ne daranno comunicazione.

Oggi, inoltre, ad Irsina (Mt), è iniziata l’attività di screening sui cittadini dell’ex zona rossa.

Dopo Moliterno e Tricarico, continua lo studio epidemiologico che prevedrà la mappatura attraverso tampone nasofaringeo e test sierologico di mille cittadini irsinesi.

Il progetto, approvato con delibera dalla Giunta regionale, si basa su una joint venture tra le due Aziende sanitarie territoriali, l’ASP e l’ASM.

Coordinatore del progetto è il direttore amministrativo dell’ASP, Giuseppe Spera.a

