Potenza: “Topi e serpenti in pieno centro abitato”! Ecco la denuncia

Topi e serpenti a Potenza.

La denuncia parte da un nostro lettore che, in una nota inviataci, dichiara:

“In qualità di privato cittadino e parte lesa per quel che sta succedendo, vorrei rivolgermi all’assessore Galella, ai dirigenti dell’ufficio Ambiente del Comune e a tutti i responsabili dell’argomento in questione: ben venga che si raddoppi la pulizia delle Contrade, peccato che non si sia disposto la pulizia di una delle tante aree verdi situata in pieno centro abitato, e pure ad alta intensità abitativa.

Situazione denunciata da anni e in questo particolare momento di Emergenza Sanitaria non si può più sostenere inconvenienti di carattere igienico, con violazione delle norme sanitarie per la presenza di topi e serpenti.

Ciò affinché la popolazione venga a conoscenza non solo di quel che si fa, ma anche di quello che nonostante denunce depositate e protocollate, incontri discussi non si porta a termine nonostante l’urgenza.

Peccato che la proprietà del terreno è del Comune e che nemmeno nessuna multa potrà essere irrogata!”.

Cosa ne pensate?a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)