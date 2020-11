Potenza, trasferimento al Don Uva per i nonnini positivi della casa si riposo di Melfi. Ecco le ultime notizie

Novità sul fronte Coronavirus.

In questi minuti da Melfi (PZ), 18 dei 31 ospiti della Casa di Riposo risultati positivi, stanno per essere trasferiti al Don Uva di Potenza, struttura attrezzata e adeguata per i pazienti.

Come ha appena fatto sapere il Sindaco, Livio Valvano:

“INIZIA ADESSO IL TRASFERIMENTO DEGLI OSPITI, a partire da quelli in condizioni di salute più delicate.

L’auspicio è quello di essere arrivati per tempo, alla luce di quanto già tristemente accaduto in altre realtà”.

