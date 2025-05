Potenza, tutto pronto per la terza edizione del Campionato regionale di Danza Sportiva: ospiti d’onore la coppia di ballo Kikka Gallo e Giovanni Scognamiglio. I dettagli

Si terrà domani mattina, 4 Maggio, dalle ore 10.00, al PalaRossellino di Potenza, la terza edizione del Campionato regionale di Danza Sportiva, organizzato dal Comitato Regionale Lucano del Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP Italia) con il patrocinio del Coni – Comitato regionale di Basilicata.

Oltre 300 gli atleti in competizione, in rappresentanza di 11 Associazioni Sportive Dilettantistiche: Free Dance, Ton Up, Teka Dance, Swing Club, Disco Dance, Glamm del Caribe, La Perla del Liscio, Evolution Dance, Hollywood Dance, Rosario Dance School e Cultura y Sabor.

Ospite della kermesse sarà la coppia di ballo composta dai ventenni Kikka Gallo e Giovanni Scognamiglio, già finalisti al Fiesta Mediterranea Barcellona (Wdc), a Dance It Cup (Team Vivo Latino), a Ciudad Real (Wdo) e seminfinalisti al Marbella open dance sport championships (wdo).

MSP Italia è un’associazione senza fine di lucro, riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva e dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali; ha sempre sostenuto i valori della solidarietà umana, dell’educazione all’amore e del servizio per gli altri e continua ad offrire uno sport a misura di ognuno, a garanzia di una sana attività motoria, piacevole, non traumatica, con l’assistenza di esperti, diplomati ed insegnanti di Educazione Fisica che costituiscono l’asse portante del Movimento.