Potenza, un incontro per “trovare un percorso condiviso che porti a preservare un bene comune come l’acqua”. L’iniziativa

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato di Potere al Popolo Basilicata, Unione Sindacale di Base Basilicata, Associazione di Base dei Consumatori Basilicata, Cambiare Rotta Basilicata, OSA – Opposizione Studentesca d’Alternativa Basilicata, in merito all’incontro/dibattito “La Basilicata tra crisi climatica, idrica e di sistema” che si terrà Sabato 29 Marzo alle ore 17:00 presso il Salone del Cestrim in via Sinni, a Potenza:

“La situazione idrica in Basilicata appare in tutta la sua gravità per effetto dei cambiamenti climatici e per la grave incuria in cui le infrastrutture, dighe e reti idriche, sono state lasciate per oltre 50 anni.

Nelle dighe lucane al momento mancano 85 milioni di metri cubi di acqua.

Il livello di severità idrica per il comparto potabile risulta “elevato” per i territori serviti dallo schema idrico Basento-Camastra-Agri.

Nel comparto irriguo la severità idrica è “alta” per Basilicata, Calabria e Puglia.

Intanto la Basilicata, come ha evidenziato il report sull’acqua 2020/2023 pubblicato nel 2024 dall’Istat, continua a mantenere il primato in Italia per dispersione idrica con il 65,5% della risorsa immessa in rete fino a punte del 71% per la città di Potenza.

Questo incontro/dibattito ci darà la possibilità di riflettere sulla condizione degli invasi e della rete idrica della nostra regione e di individuare i temi che saranno al centro delle iniziative di lotta che saranno messe in piedi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Per questo invitiamo singoli cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali e politiche a partecipare a questa iniziativa, al fine di avviare un percorso che porti a preservare un bene comune come l’acqua e per salvaguardare le aspettative e i diritti di tutti e in particolare quelli delle generazioni future”.

Ecco la locandina dell’evento.