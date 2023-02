Potenza: un Protocollo d’intesa per dare una risposta alla crescente richiesta di manodopera qualificata! I dettagli

Questa mattina presso la sede del Centro di Formazione EFMEA–CPT di Potenza, il Prefetto Michele Campanaro ha dato avvio al I corso di formazione professionale rivolto ai richiedenti e titolari di protezione internazionale, nato in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto da Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Organizzazioni sindacali FILLEA CGIL-FILCA CISL-FENEAL UIL ed ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili che ha visto.

Presenti all’evento, oltre ai giovani fruitori del corso;

la Dirigente regionale dell’Inail Basilicata;

il Presidente di Ance Basilicata;

il Presidente di EFMEA–CPT;

i segretari regionali di FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL.

Così il Prefetto Campanaro prima di entrare in aula:

“Comincia oggi un importante percorso formativo con la soddisfazione di essere tra le prime province selezionate in Italia dal Ministero dell’Interno, a conferma del fatto che la nostra provincia è un’eccellenza per la capacità inclusiva e di accoglienza.

E’ quello di oggi solo l’inizio, con il coinvolgimento nelle attività formative di un primo nucleo di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale presenti in provincia”.

Il progetto formativo che ha preso forma nell’ambito del Tavolo territoriale voluto dal Prefetto di Potenza per dare attuazione al Protocollo d’intesa nazionale, vede il coinvolgimento di circa 70 migranti ospiti di 7 strutture della rete CAS e 4 del Sistema Accoglienza Immigrazione (SAI) ubicati in 9 comuni della provincia (Potenza, Brienza, Melfi, Pescopagano, Rionero in Vulture, Ruoti, San Severino Lucano, Savoia di Lucania e Tito).

L’elevato numero di adesioni all’iniziativa ha consentito di formare due aule a Potenza, una a Melfi (PZ) e una a Rionero in Vulture (PZ) per un complessivo di 16 lezioni d’aula.

All’esito del corso, verrà rilasciato l’attestato di 1° livello, obbligatorio per entrare nel mondo dell’edilizia e conforme alle norme del decreto sulla sicurezza del lavoro.

Ed è stato proprio il tema della sicurezza sul lavoro, l’oggetto della prima lezione del corso, con la presenza della Dirigente regionale dell’Inail che ha spiegato i comportamenti corretti da tenere sul luogo di lavoro e le tutele che la normativa italiana riserva ai lavoratori in tema di sicurezza.

È stato, inoltre, distribuito a tutti i partecipanti un opuscolo illustrato, tradotto in diverse lingue.

Ha concluso a fine riunione il Rappresentante del Governo:

“Ringrazio il Presidente dell’Ance e la sua struttura formativa, nonché le Organizzazioni sindacali di settore per aver da subito voluto aderire qui a Potenza al Protocollo nazionale, per raggiungere l’obiettivo di dare una risposta alla crescente richiesta di manodopera qualificata e di valorizzare l’inclusione lavorativa e sociale dei migranti presenti in questa provincia”.

