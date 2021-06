Potenza, vandali in questo Parco: tavoli e sedie rotti, cestini distrutti, fontane otturate, recinzioni divelte. La denuncia

A Potenza i vandali hanno preso nuovamente di mira il Parco Baden Powell.

A denunciare l’accaduto la Cooperativa Venere Potenza:

“Ancora in fase di ristrutturazione, completamente distrutto.

Ci chiediamo se come Cooperativa Venere si deve continuare ancora ad investire in un parco dove il senso civico dei frequentatori arriva a questo.

Non basta impegnarsi a tagliare l’erba; non basta impegnarsi a ripulire, anche le deiezioni canine; non basta impegnarsi a migliorare il decoro del parco; non basta impegnarsi ad offrire servizi sempre più attenti ai bisogni dei cittadini.

Tutto tempo perso l’inciviltà di alcuni supera alla grande l’apprezzamento di tanti.

Ogni giorno siamo costretti ad intervenire per sostituire tavoli e sedie rotti, cestini distrutti, fontane otturate, recinzioni divelte.

COMPLIMENTI A QUESTI INCIVILI CHE NON MERITANO DI ESSERE FREQUENTATORI DEL PARCO.

Non molliamo e domani inaugureremo il parco giochi, se ci saranno atti vandalici sarà chiuso.

Vogliamo sperare che chi ha assistito allo scempio lo denunci per evitarne altri.

Sforziamoci di essere una comunità educante: ne abbiamo bisogno, soprattutto dopo questo periodo di emergenza sanitaria”.

Ecco una foto che mostra quanto accaduto.

