Potenza, viabilità ciclabile: “Una riforma che consentirà ai Comuni di poter introdurre finalmente una mobilità sostenibile”. I dettagli

Così, in una nota, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Marco Falconeri:

“Potenza è una città che necessita di essere rivoluzionata sotto il profilo della mobilità e di recepire le tante novità messe in campo dal Governo.

Sappiamo che il capoluogo ha uno dei più alti rapporti di numero di automobili per abitante (70/100).

Nemmeno il Covid è stato sufficiente per smuovere le acque e accelerare il processo di sperimentazione seppure emergenziale di forme di viabilità ciclabile.

Per questo motivo ho depositato una mozione che mira ad ed applicare misure urgenti in materia di sicurezza stradale e sostegno alla viabilità ciclabile come normate e consentite dall’art. 49 del Decreto-legge 76/2020 che ha modificato il Codice della Strada in materia di sicurezza stradale e sostegno alla viabilità ciclabile.

Oggi infatti grazie al Decreto-legge 76/2020, Decreto Semplificazioni approvato in via definitiva alla Camera, è stata introdotta una mini riforma del Codice della Strada che, come sottolineato dall’ufficio studi dell’Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia, è una riforma bike friendly che consentirà ai Comuni di poter introdurre finalmente una mobilità sostenibile e dolce finalizzata ad incentivare la ciclopedonalità e decongestionare le arterie stradali dall’uso smodato degli autoveicoli, garantire maggiori controlli sulla velocità a tutela della sicurezza stradale e dei pedoni, rivoluzionando la viabilità e mobilità urbana in senso sostenibile, organizzando lo spazio in funzione delle necessità della persona”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)